Horizon: Forbidden West, das beliebte Action-Rollenspiel von Guerilla Games, kommt auf den PC. Sony hat die Veröffentlichung der Complete Edition bestätigt und dabei auch ein grobes Release-Fenster bekannt gegeben.

Die Complete Edition des Spiels wird zunächst am 6. Oktober auf der PlayStation 5 verfügbar sein. PC-Spieler müssen sich noch ein wenig gedulden, da die Veröffentlichung für Anfang 2024 geplant ist. Zu diesem Zeitpunkt wird Horizon Forbidden West auf Steam und im Epic Games Store erhältlich sein. Dies markiert einen wichtigen Schritt für Sony, da es das erste Mal ist, dass ein Spiel der Horizon-Reihe offiziell auf den PC portiert wird.

Die Verantwortung für die Horizon-PC-Portierung liegt bei Nixxes Software

Die Complete Edition von Horizon: Forbidden West wird nicht nur das Hauptspiel und das DLC „Burning Shores“ enthalten, sondern auch zusätzliche Inhalte bieten. Spieler können sich auf den digitalen Soundtrack, das digitale Art Book, das digitale Comicbuch „Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk“ (auch in Deutsch erhältlich), Extras im Fotomodus des Spiels sowie zwei neue Outfits für die Protagonistin Aloy freuen. Darüber hinaus werden weitere Ingame-Items wie die neue Nora Thunder Schleuder zur Verfügung stehen.

Der Preis für die Complete Edition wird bei 70 Euro liegen. Mit dieser Veröffentlichung von Horizon: Forbidden West dürfen sich PC-Spieler auf ein umfassendes Spielerlebnis freuen, das das Horizon-Universum in all seiner Pracht und mit zahlreichen Zusatzinhalten erkundet. Horizon: Forbidden West wurde ursprünglich im Februar 2022 auf der PlayStation 5 veröffentlicht und erfreute sich auf der Konsole großer Beliebtheit. Nun haben auch PC-Spieler die Möglichkeit, in die Welt von Aloy einzutauchen und das Abenteuer in all seinen Facetten zu erleben.