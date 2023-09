Das Entwicklerstudio HEXWORKS, das zu CI Games gehört, hat heute einen beeindruckenden achtminütigen Trailer für das kommende Spiel „Lords of the Fallen“ veröffentlicht. Der Trailer gewährt einen faszinierenden Einblick in die Welten von Umbral und Axiom und zeigt die Schrecken, die in diesen Welten lauern.

In „Lords of the Fallen“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines „Dark Crusaders“ und müssen sich sowohl in der Welt der Lebenden als auch in der Welt der Toten beweisen, um die Wiederauferstehung des mächtigen Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dabei haben sie die Möglichkeit, aus sieben verschiedenen Klassen zu wählen und eine magische Laterne zu verwenden, um zwischen den beiden Welten, Umbral und Axiom, hin- und herzureisen. Dies ist entscheidend, um Rätsel zu lösen, mächtige Gegner zu besiegen und ihr Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

„Lords of the Fallen“ wird am Freitag, den 13. Oktober, für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht und markiert einen spannenden Neustart für das Franchise. Das Spiel kann bereits vorbestellt werden und steht in drei verschiedenen Editionen zur Verfügung: Standard, Deluxe und Collector’s Edition. Letztere enthält sogar eine beeindruckende 19-Zentimeter-Statue des Dark Crusader. Es verspricht, ein aufregendes und düsteres Abenteuer für Spieler auf der ganzen Welt zu werden.