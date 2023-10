Naughty Dog, das Entwicklerstudio hinter den erfolgreichen Spielen Uncharted und The Last of Us, hat eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern entlassen. Berichten zufolge betrifft die Entlassung mindestens 25 Personen, hauptsächlich Vertragsarbeiter, die in verschiedenen Bereichen wie Qualitätssicherung, Produktion und Kunst tätig waren. Die Kündigungen erfolgen frühzeitig zum Monatsende.

Die Veränderungen wurden intern bekannt gegeben, wobei das Team dazu aufgefordert wurde, die Angelegenheit vertraulich zu behandeln. Es wird berichtet, dass die Betroffenen keine finanzielle Abfindung erhalten werden. Die Entlassungen werden angeblich auf das geplante Multiplayer-Projekt von The Last of Us zurückgeführt, das bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung ist. In den letzten Monaten gab es bereits Gerüchte über Probleme bei der Entwicklung des Multiplayers, da bisher nur wenige Informationen und keine größeren Ankündigungen dazu veröffentlicht wurden.

Naughty Dog ist nicht das einzige Entwicklerstudio, das in jüngster Zeit interne Entlassungen angekündigt hat. Andere Studios wie Epic Games und Sega haben ebenfalls Mitarbeiter entlassen, was auf verschiedene Gründe und Herausforderungen in der Spielebranche hinweist.