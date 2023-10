Ganz frisch, heute, am 05.10.2023 hat CD Projekt gerade angekündigt, dass eine Live-Action-Serie zu Cyberpunk 2077 in Arbeit ist. Nach dem Erfolg der Netflix-Adaption von The Witcher wendet sich das Entwicklerstudio CD Projekt RED nun dem Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 zu. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft Anonymus Content entwickelt, die bereits hochgelobte Titel wie True Detective, Mr. Robot sowie die preisgekrönten Filme The Revenant und Spotlight produziert hat.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Obwohl derzeit noch kein Veröffentlichungstermin bekannt gegeben wurde, bestätigte CD Projekt bei einem kürzlichen Investorencall, dass die Serie in einer „frühen Entwicklungsphase“ steckt. Das Projekt wird das bereits etablierte Cyberpunk-Universum von Mike Pondsmith, dem Schöpfer des Pen & Paper-Rollenspiels, weiter ausbauen. Derzeit sucht CD Projekt nach einem Drehbuchautor, um „neue Geschichten aus der Welt von Cyberpunk 2077″ zu entwickeln. Es bleibt abzuwarten, ob bekannte Charaktere aus dem Videospiel in diesen Geschichten auftauchen oder sogar Schauspieler wie Idris Elba ihre Rollen aus dem Spiel in der Serie übernehmen werden. Mehr Informationen zur Adaption sollen veröffentlicht werden, sobald die Zusammenarbeit mit Anonymus Content weiter voranschreitet.