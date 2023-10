Der koreanische Spieleentwickler Neowiz hat kürzlich das Action-Adventure „Lies of P“ veröffentlicht, ein Spiel, das dem Soulslike-Genre angehört und Spieler vor herausfordernde Bosskämpfe stellt. Das Spiel erhielt bereits sehr positive Bewertungen und erfreute sich großer Beliebtheit. Kürzlich hat Neowiz eine Stellenanzeige auf seiner Karriere-Seite veröffentlicht, in der sie nach neuen Mitarbeitern suchen. In dieser Anzeige wird auch auf das Spiel „Lies of P“ hingewiesen und seine Erfolge werden erläutert. Besonders interessant ist der Unterpunkt „DLC planned for production,“ der die Aufmerksamkeit eines aufmerksamen Fans auf Twitter erregte. Dieser Fan teilte einen Screenshot der Stellenanzeige, in dem dieser Punkt markiert war.

Die Tatsache, dass Neowiz explizit die Planung eines DLCs für „Lies of P“ erwähnt, lässt vermuten, dass neue Inhalte für das Spiel in Arbeit sind oder zumindest in Betracht gezogen werden. Da das Spiel erst vor kurzer Zeit veröffentlicht wurde, müssen die Spieler wahrscheinlich noch eine Weile auf den DLC warten.

Ein DLC könnte die Geschichte von „Lies of P“ erweitern und zusätzliche Bosskämpfe hinzufügen, was die Spieler sicherlich begeistern würde. Für diejenigen, die bereits mit den anspruchsvollen Bossgegnern zu kämpfen haben, könnten Guides und Tipps hilfreich sein, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Obwohl noch keine offizielle Ankündigung für den DLC erfolgt ist und das genaue Erscheinungsdatum unbekannt ist, ist es wahrscheinlich, dass Neowiz in naher Zukunft weitere Informationen dazu bereitstellen wird. Spieler können sich also auf zusätzliche Inhalte für „Lies of P“ freuen.