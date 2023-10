Please enable JavaScript play-rounded-fill



Auch wenn die Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen ist, gibt es in der Gaming-Community noch einige Unsicherheiten zu Call of Duty. Diese räumt Xbox-Chef Phil Spencer in einem Podcast ein für alle Mal aus der Welt.

Als im Januar 2022 bekannt wurde, dass Microsoft Activision Blizzard übernehmen wolle, wurden Unsicherheiten in der Gaming-Community laut. Im Fokus der entstehenden Diskussion stand vor allem die Call of Duty-Reihe und ihr Verbleib nach Abschluss dieser Übernahme.

Noch während die Verhandlungen liefen, hatte Phil Spencer die Community zu beruhigen versucht. Doch in einem Podcast stellte er die wichtigsten Infos zu dem Shooter-Franchise nochmal klar.

Nein, Call of Duty wird nicht Xbox-exklusiv werden. PlayStation-Gamer bleiben weiterhin Teil der Shooter-Reihe. Außerdem wird COD Teil des Xbox Game Pass werden. Allerdings wird dies nicht mehr in diesem Jahr geschehen. Stattdessen halte man eine Eingliederung im nächsten Jahr für wahrscheinlich.

Damit wird zwar das bald erscheinende Call of Duty: Modern Warfare 3 noch nicht von Tag 1 an Teil des Game Pass sein. Aber der im nächsten Jahr erscheinende Titel könnte vom Release an Teil des Xbox-Abos sein. Mehr zu Modern Warfare 3 gibt es in der Übersicht.