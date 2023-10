Ubisoft hat kürzlich ein neues Gameplay-Video zu Assassin’s Creed Nexus veröffentlicht, das spannende Einblicke in das VR-Spiel bietet. In diesem innovativen Titel können Spieler:innen erstmals in der Assassin’s Creed-Reihe in die Ego-Perspektive eintauchen und die Rolle von drei verschiedenen Assassinen aus unterschiedlichen Zeitepochen übernehmen. Dabei führen sie ikonische Aktionen aus, wie den Einsatz der verborgenen Klinge, das Erkunden von Städten per Parkour, das Eingehen von Kämpfen und geschicktes Schleichen.

Assassin’s Creed Nexus VR bietet ein tiefgreifendes Erlebnis, bei dem Spieler:innen in die Rolle eines Elite-Hackers schlüpfen, der undercover für die Bruderschaft tätig ist und bei Abstergo arbeitet. Dabei tauchen sie in die Erinnerungen von drei bekannten Assassinen ein: Ezio, Connor und Kassandra, deren Wege mit den gesuchten Artefakten von Abstergo in Berührung kamen.

In Assassin’s Creed Nexus VR wurde viel Wert auf die Parkour-Mechanik und offene Stadtbereiche gelegt, die ein realistisches Gefühl von Freiheit vermitteln. Tarnung und Stealth sind entscheidend, und die Umgebung bietet unzählige Möglichkeiten für einzigartige Infiltrationsszenarien.

Ein innovatives Kampfsystem ermöglicht den Spielenden das Blocken, Parieren und den Einsatz spezieller Waffen. Spieler können Waffen werfen und Bögen spannen, was ein aufregendes Spielerlebnis schafft.

Das Spiel Assassin’s Creed Nexus VR wurde nach Jahren der Entwicklung mit zahlreichen Annehmlichkeiten ausgestattet. Darunter die Anpassung der Bewegung und die Reduzierung von Schwindelgefühlen. Es wird ab dem 16. November 2023 für Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro zum Preis von 39,99 € erhältlich sein.