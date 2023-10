Please enable JavaScript play-rounded-fill



Quelle: PlayStation

Aus einem großen Spiel folgen große Wochenendpläne! Marvel’s Spider-Man 2 schwingt sich heute in den Release und fährt die besten Reviews der Reihe ein.

Während Peter Parker mit einem Kredit und einem schwerkranken Freund zu kämpfen hat, muss sich Miles Morales um seine College-Bewerbungen kümmern.

Doch für die Probleme des Alltags bleibt den beiden als Superhelden leider nur bedingt Zeit. Stattdessen müssen sie sich in Marvel’s Spider-Man 2 mit ganz anderen Sorgen auseinandersetzen. Kraven the Hunter, Lizard und sogar Sandman machen nämlich die Staßen von New York unsicher und müssen um jeden Preis aufgehalten werden.

Da kommt doch ein außerirdischer Symbiont, der Peter einen kleinen Power-Boost verleiht, gerade richtig- oder? Allerdings hat Venom ganz eigene Pläne und beeinflusst deshalb nicht nur Peters Physis.

Wie sich seine Psyche unter dem Einfluss des Symbionten verändert und wer noch Bekanntschaft mit dem Außerirdischen macht, könnt ihr ab heute erfahren. Denn Marvel’s Spider-Man 2 ist nämlich ab sofort für die PlayStation 5 erhältlich.

Wie oben bereits erwähnt, ist auch die Fachpresse von Marvel’s Spider-Man 2 angetan. So fährt das neuste Adventure aus dem Hause Insomniac eine stolze Wertung von 91 Punkten auf Metacritic ein. Damit ist der Titel der am besten bewertete Teil der Trilogie.

