Activision hat den Live-Action-Trailer „Die Lobby“ für die bevorstehende Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III enthüllt. In diesem Trailer erleben wir die lebhafte Atmosphäre einer Call of Duty-Lobby, begleiten den Operator KillSwitch bei seinen Vorbereitungen auf den Kampf und sehen, wie Prominente wie 21 Savage und Devin Booker zusammen mit Spielcharakteren auftreten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Dieses Video, inszeniert von Hollywood-Regisseur David Leitch, vermittelt die Botschaft „In jedem von uns steckt ein Soldat“. Der Trailer wird von einem Originalsong begleitet, „Call Me Revenge“, komponiert von Ryan Tedder von One Republic, mit Strophen von 21 Savage. Das lang erwartete Call of Duty-Modern Warfare III wird weltweit am 10. November veröffentlicht.

Der Film endet damit, dass die Persönlichkeiten aus dem wirklichen Leben zu Spielfiguren mit der Botschaft werden „In jedem von uns steckt ein Soldat“. Call of Duty führt den Spruch zum ersten Mal seit 2017 wieder ein und gibt ihm eine neue Bedeutung, um die ständig wachsende Spielergemeinschaft zu repräsentieren.