Räuber, Helden und ein sagenhafter Stein: NACON und Appeal Studios enthüllen in einem brandneuen Trailer aufregende Details zu „Gangs of Sherwood“, dem kooperativen Action-Abenteuer, das ab dem 2. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (über den Epic Games Store und Steam) erhältlich sein wird.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die fesselnde Handlung entführt die Spieler in die Zeit der letzten Kreuzzüge, als König Richard von England den mystischen „Löwenherz“-Stein entdeckte. Dieser Stein verlieh dem Königreich erstaunliche technologische Fortschritte und wurde zur Quelle von Reichtum und Macht. Doch die Macht des Steins weckte die Gier, und schließlich fiel er in die Hände des tyrannischen Sheriffs von Nottingham, der ihn nutzte, um seine Herrschaft zu festigen und das Volk zu unterdrücken.

Erlebt eure eigene Robin Hood Geschichte

In einem epischen Aufstand verbünden sich vier ikonische Helden aus der Legende von Robin Hood, um gegen die Tyrannei anzukämpfen. Spieler können in die Rollen von Marian, der Tochter des Sheriffs und furchtlosen Attentäterin, Bruder Tuck, einem Mönch und Heiler, Little John, einem mächtigen Krieger mit eisernem Griff, und Robin Hood, dem berühmten Bogenschützen aus Locksley, schlüpfen.

Das Gameplay bietet vielfältige Möglichkeiten – jeder Charakter hat seinen eigenen einzigartigen Spielstil und eine breite Palette an anpassbaren Fähigkeiten. Im Verlauf des Spiels können Spieler neue Kombos und Fähigkeiten freischalten, die immer gewaltigere und spektakulärere Angriffe ermöglichen. „Gangs of Sherwood“ kann zwar alleine gespielt werden, wurde jedoch in erster Linie als Koop-Multiplayer-Erlebnis für bis zu vier Spieler entwickelt. Die Helden können sich gegenseitig ergänzen und ihre individuellen Stärken nutzen, um die Armeen des Sheriffs von Nottingham zu besiegen und England von seiner Unterdrückung zu befreien.

Freuen Sie sich auf das Abenteuer Ihres Lebens, wenn „Gangs of Sherwood“ am 2. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Tauchen Sie ein in die Welt von Robin Hood und den Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit!