In einer aufregenden Ankündigung für Gamer auf der ganzen Welt, hat der österreichische Indie-Entwickler Lino Slahuschek in Zusammenarbeit mit dem Studio Rarebyte verkündet, dass ihr Roguelite-Action-Platformer „Rogue Glitch Ultra“ am 14. November für Nintendo Switch und Steam veröffentlicht wird. Diese Neuigkeit verspricht ein aufregendes Spielerlebnis in einer Welt voller Glitches.

„Rogue Glitch“ ist ein atemberaubendes Roguelite-Spiel , das Spieler in eine lebendige Welt voller Herausforderungen und Gefahren entführt. Mit einer beeindruckenden Sammlung von über 150 einzigartigen Waffen, müssen die Spieler sich Horden von Feinden und anspruchsvollen Bosskämpfen stellen. Der Mehrspielermodus, der sowohl online als auch lokal mit bis zu 4 Spielern gespielt werden kann, eröffnet die Möglichkeit, Gegenstände zu sammeln, zu verbessern und somit den Wiederspielwert ins Unermessliche zu steigern.

Eine bemerkenswerte Eigenschaft des Spiels ist die „Auto-Zielerfassung“, die es den Spielern ermöglicht, sich weniger auf das Zielen zu konzentrieren und stattdessen ihre Fähigkeiten im Plattforming und die optimale Ausrüstung zu verbessern. Spieler können Schwämme auf ihre Feinde werfen, Minion-Pistolen einsetzen, um Verbündete herbeizurufen, oder exotische Waffen aus einer anderen Dimension nutzen, um in dieser feindlichen Welt zu überleben.

Zu den Highlights des Spiels gehören:

Einzel- und Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler

Eine umfangreiche Sammlung von über 150 einzigartigen Waffen und Gegenständen

18 Charaktervarianten mit Upgrade-Möglichkeiten und Skins

Automatische Zielerfassung für besseres Gameplay

Erforschung der Geschichte einer Videospielwelt, in der Glitches allmählich die Überhand gewinnen

Überarbeitete Grafik, neue Inhalte, Gegenstände und Bosskämpfe

„Rogue Glitch Ultra“ verspricht eine unvergessliche Spielerfahrung in einer Welt, die vor Glitches nur so überquillt. Der Entwickler Lino Slahuschek und das Studio Rarebyte, bekannt für ihre herausragende Arbeit in der Spielebranche, haben alle Register gezogen, um dieses Spiel zu einem absoluten Must-Have zu machen.