Während der Xbox Partner Preview präsentierte man nicht nur den Launch-Trailer von Alan Wake 2. Man zeigte auch neues Gameplay-Material aus der Sicht von Saga Anderson.

Ein neues Kapitel in der Alan Wake-Story, ein neues Terrain für Remedy Entertainment. Mit Alan Wake 2 wagt sich Remedy erstmals in den Survival Horror und scheint dabei, wie erste Gameplay-Eindrücke zeigen, vieles richtig zu machen.

Ab morgen könnt ihr endlich selbst in die schaurige Welt des Games eintauchen und euch selbst ein Bild des Genre-Wechsels machen. Zur Feier des nahenden Release hat Remedy gestern Abend den Launch-Trailer veröffentlicht.

Doch damit nicht genug. Um Fans weitere Einblicke vom Gameplay zu geben, hat man während der Xbox Partner Preview auch neues Material zur FBI-Agentin Saga Anderson enthüllt. In der düsteren Atmosphäre eines scheinbar leerstehenden Seniorenheims sucht die Ermittlerin nach neuen Hinweisen für ihren Fall.

Schnell stellt sich allerdings heraus, dass sie in dem Gebäude nicht allein ist, woraufhin der Kampf gegen einen schaurig aussehenden Dämonen beginnt.

Einmal mehr zeigt sich, dass die Gegner von Alan Wake 2 einiges einstecken können, was definitiv zum Gruselfaktor beiträgt.

Am morgigen 27. Oktober erscheint Alan Wake 2 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wie gut das Game mit der Hilfe von Nvidia aussehen kann, verraten wir euch in der folgenden Meldung.