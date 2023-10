Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend wurde die Xbox Partner Preview abgehalten. Während des halbstündigen Streams stellten mehrere Entwicklerstudios mithilfe kurzer Trailer ihre kommenden Projekte vor. Dazu gehörte auch RGG Studio mit einem neuen Trailer zu Like a Dragon: Infinite Wealth.

Cozy-Games sind in den letzten Jahre zu einer gewaltigen Gaming-Sparte angewachsen. Auch wenn sie andere Settings bieten, lassen sie sich immer auf die gleichen Mechaniken zurückführen: Craften, Farmen, Fischen, Sammeln, Kochen und Leute kennenlernen.

Entwickler RGG Studio scheint mit diesem Trend nun abrechnen zu wollen und nimmt das Genre mit dem neusten Trailer von Like a Dragon: Infinite Wealth auf die Schippe. In dem knapp vierminütigen Video gibt uns Protagonist Ichiban Kasuga eine Führung über DonDoko Island und demonstriert mit seinem unermüdlichen Arbeitseifer die verschiedenen Aktivitäten auf der Insel.

Euer Ziel ist es, DonDoko Island in ein echtes Urlaubsziel zu verwandeln, indem ihr auf der Insel eine Infrastruktur mit Wegen und Geschäften anlegt. Außerdem müsst ihr verschiedene Aktivitäten für eure Besucher anbieten.

Doch die Attraktivität eurer Insel zieht leider nicht nur gutmütige Urlauber an. Auch Raufbolde und wildgewordene Wildschweine können den Weg zu eurem Eiland finden. Als Inselverwalter liegt es an euch, wieder etwas Sinn in diese Störenfriede zu prügeln.

Mit dem neusten Trailer von Like a Dragon: Infinite Wealth unterstreicht RGG Studio einmal mehr den Wahnwitz, den euch in dem achten Teil der Reihe erwartet. Hoffentlich kann der schräge Humor über die tragische Handlung hinwegtrösten, die uns nach der Enthüllung des letzten Trailers gezeigt worden ist.

Das Game erscheint am 26. Januar 2024 für PC, PlayStation und Xbox.