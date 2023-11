Für PC-Spieler verspricht der November im Xbox Game Pass ein regelrechtes Fest zu werden. Mit dem früheren Einbruch der Dunkelheit und regnerischen Tagen lädt diese Auswahl von Spielen zum gemütlichen Zocken ein. Ab sofort sind Titel wie das Open-World-Rollenspiel „Wartales“ und der 3D-Platformer „Jusant“ verfügbar. Die erste Hälfte des Monats bringt jedoch noch mehr Highlights, bei denen ihr in die Rolle eines Monsterjägers, Yakuza-Bosses oder Fußballtrainers schlüpfen könnt.

Die Spielauswahl beginnt mit acht Neuzugängen in der ersten Welle des Monats und wird in der Mitte des Novembers erweitert. Unter den Highlights befindet sich das Spiel „Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“, bei dem ihr einen Ex-Yakuza spielt, der seinen Tod vorgetäuscht hat, um seine Familie zu schützen und nun mit seiner dunklen Vergangenheit konfrontiert wird. Im „Football Manager 2024“ übernehmt ihr die Leitung eines Vereins aus 55 Nationen und führt ihn an die Spitze des Weltfußballs. Im Action-RPG „Wild Hearts“ könnt ihr mythische Kreaturen in einer vom feudalen Japan inspirierten Fantasywelt jagen.

Die folgenden Spiele sind im Xbox Game Pass in der ersten Hälfte des Novembers verfügbar:

Jusant – ab sofort (Cloud, Konsole, PC)

Headbangers: Rhythm Royale – ab sofort (Cloud, Konsole, PC)

Wartales – ab sofort (Cloud, Konsole, PC)

Thirsty Suitors – ab 2. November (Cloud, Konsole, PC)

Football Manager 2024 – ab 6. November (Cloud, Konsole, PC)

Dungeons 4 – ab 9. November (Cloud, Konsole, PC)

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – ab 9. November (Cloud, Konsole, PC)

Wild Hearts – ab 9. November (Cloud, Konsole, PC)

Spirittea – 13. November (Cloud, Konsole, PC)

Coral Island – 14. November (Cloud, Xbox Series X | S)

Zusätzlich gibt es ab sofort den DLC „The Mountain Royals“ für „Age of Empires II: Definitive Edition“ und eine Early Access-Testversion für „EA Sports WRC“.

Abschließend gibt es auch eine Nachricht für diejenigen, die gerne die aktuellen Spiele im Xbox Game Pass genießen. Einige Titel, darunter „Coffee Talk“, „Exapunks“, „Ghost Song“, „Gungrave G.O.R.E.“, „Football Manager 2023“, „Lapin“ und „Townscraper“, werden den Xbox Game Pass in absehbarer Zeit verlassen. Nutzt also die Gelegenheit, sie vor ihrem Abschied zu erleben.