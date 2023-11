Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nach einer langen Pause meldete sich Fntastic gestern mit einem neuen Gameplay-Trailer zu The Day Before zurück. Damit einhergehend gab man den Start in den Early Access bekannt.

Das Survival-MMO The Day Before hat zu Beginn des Jahres für einige Kontroversen gesorgt. Neben den ständigen Release-Verschiebungen sorgte auch der angebliche Rechtsstreit um die Namensgebung des Spiels für Frust innerhalb der Community.

Nun gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen vom Spiel und dessen Entwickler Fntastic. Dieser hat nämlich gestern einen neuen Gameplay-Overview-Trailer veröffentlicht.

Nachdem eine Pandemie die Menschheit beinah komplett ausgelöscht hat, wird eure selbst erstellte Figur von den Mitgliedern der Woodbury Kolonie gerettet. Dieser sichere Fleck dient euch als Basislager, von wo aus ihr in die umliegenden Städte zur Suche von Vorräten aufbrecht. Dorthin solltet ihr allerdings gut ausgerüstet aufbrechen, denn Zombies und feindliche Spieler können hinter jeder Ecke lauern.

Gerade im Shooter-Gameplay möchte The Day Before glänzen. Deshalb sind Nachladen, Modifizierungsmöglichkeiten und das Schießen so realistisch wie möglich gestaltet.

Wer gutes Loot nach Woodbury zurückbringt, wird mit der lokalen Währung belohnt, von der ihr euch neue Ausrüstungsgegenstände zulegen könnt. Außerdem könnt ihr euch neue Nahrungsmittel leisten, mit denen ihr unterwegs eure Bedürfnisse stillen könnt.

Neben der Kolonie wird es einen weiteren Rückzugsort in Form einer Ranch für euch geben. Diese könnt ihr nach eigenen Wünschen ausstatten und dekorieren.

Am Ende des Übersichtstrailers gibt am bekannt, dass The Day Before am 7. Dezember in den Steam Early Access gehen wird. Wann Xbox- und PlayStation-Gamer in die Postapokalypse einsteigen können, ist noch nicht bekannt.