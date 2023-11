Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Plaion

Zu Halloween haben Paradox und The Chinese Room ein neues Video zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 veröffentlicht. In diesem stellen sie die spielbare Figur namens Phyre vor und enthüllen weitere Details zum narrativen Gameplay.

Nachdem sich Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 im September endlich wieder zurückgemeldet hatte, gibt es nun neue Infos zu dem Titel. In einen 20-minütigen Video sprechen Ian Thomas (Narrative Director von The Chinese Room) und Sean Greany (Exekutiver Vice-Präsident der World of Darkness bei Paradox) über das Storytelling des Games sowie über die frisch vorgestellte Figur Phyre.

Bei Phyre handelt es sich um den Hauptprotagonisten von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Als „Elder Kindred Embraced“ beeinflusste der Vampir die Machtstrukturen von Seattle bereits 17. Jahrhundert. Nach einem langen Schlaf ist er allerdings unsanft geweckt worden und möchte nun die Mysterien hinter dieser Erweckung aufdecken.

Trotz der festgeschriebenen Hintergrundgeschichte können Spielende selbst die Details zu Phyres Figur festlegen. Dazu gehören die Auswahl des Clans, das Geschlecht, die Kleidung und der Charakter selbst. Auch die Art und Weise der „Blutgewinnung“ kann von euch gewählt werden.

So liegt es ganz an euch, wie die Bevölkerung von Seattle auf die Rückkehr Phyres reagiert.

Schon bald möchte man sich zurückmelden und die spielbaren vier Clans von Vampire: The Masquerade – Bloodlines vorstellen. Wenn das passiert, werden wir euch darüber in Kenntnis setzen.

Im Herbst 2024 soll der Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.