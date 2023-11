Das Soulslike-Rollenspiel Lords of the Fallen, das seit Mitte Oktober erhältlich ist, wird weiterhin mit neuen Inhalten versorgt. Das Entwicklerteam von Hexworks und der Publisher CI Games haben eine umfassende Roadmap für Lords of the Fallen enthüllt, die eine Vielzahl kostenloser Updates und Features in Aussicht stellt. Diese Neuerungen werden Lords of the Fallen noch umfangreicher und abgerundeter gestalten, obwohl kein fester Zeitplan festgelegt wurde. Dennoch ist geplant, alle Updates noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Lords of the Fallen-Roadmap ist zweigeteilt. Einerseits verspricht sie regelmäßige Updates, die sich auf Stabilität, Leistung, Balancing und andere technische Aspekte konzentrieren. Darüber hinaus wird die Schwierigkeit der Bosskämpfe erhöht, nachdem ein vorheriger Patch das Spiel einfacher gestaltet hat. Es sind auch Verbesserungen für den Koop- und PvP-Modus geplant.

Greeting Lampbearers,



Today, in the spirit of collaboration, we are pleased to share with you our Content Plan for the remainder of 2023 with continued support next year.



Read the full announcement here: https://t.co/UrsaozyaRa pic.twitter.com/6cClVav8Kj — LORDS OF THE FALLEN (@lotfgame) November 7, 2023

Zusätzlich zu den wöchentlichen Updates arbeitet das Team aus Barcelona an einer Reihe neuer Inhalte und Features, die in den kommenden Wochen kostenlos erscheinen sollen. Dazu gehören drei Rüstungssets mit eigenen Questlines, neue Fähigkeiten, Event-Questlines und Inventarerweiterungen. Neue Zauber, Modifikationen für den New Game Plus-Modus und eine separate Balance zwischen PvE und PvP sind ebenfall in den Plänen dabei. Außerdem wird es möglich sein, die Controller-Tastenbelegung anzupassen.

Obwohl genaue Veröffentlichungstermine für diese Verbesserungen noch ausstehen, ist zu beachten, dass die Lords of the Fallen Roadmap nicht das Ende der geplanten Updates markiert. Auch im Jahr 2024 sollen weitere frische Inhalte für Lords of the Fallen erscheinen. Wie sich das Spiel bereits jetzt schlägt, erfahren Sie in unserem ausführlichen Test zu Lords of the Fallen. Fans des Genres und Franchises können sich also sowohl in diesem, als auch im nächsten Jahr auf zahlreiche neue Inhalte freuen.