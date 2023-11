Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In der Nacht hat Nintendo eine Liveaction-Film-Adaption der beliebten Videospielreihe The Legend of Zelda angekündigt. Co-Finanziert wird das Projekt von einer anderen Größe der Videospielbranche.

Es dürfte eine Ankündigung sein, die Fans entweder schon lange erwartet oder befürchtet haben. In den letzten Stunden hat Nintendo angekündigt, dass man an einem Liveaction-Film der ikonischen Marke The Legend of Zelda arbeite. Shigeru Miyamoto, der Repräsentative Direktor, co-produziert als Schöpfer der Reihe gemeinsam mit dem bekannten Produzenten Avi Arad dieses Projekt. Arad wirkt seit den 1990ern an einem guten Teil der Marvel-Filmadaptionen außerhalb des MCU mit.

Wes Ball, der bereits die Leitung der Maze Runner-Trilogie übernommen hat, wird bei diesem Film die Regie führen.

Darüber hinaus hat Nintendo bekannt gegeben, dass man zur Finanzierung dieses Projektes eine Partnerschaft mit Sony eingegangen ist. Während Nintendo mehr als die Hälfte der Finanzierungskosten übernimmt, ist Sony für die Veröffentlichung in Kinos weltweit verantwortlich.

Wie Nintendo erklärt, wolle man mit der Umsetzung der The Legend of Zelda-Adaption neue Möglichkeiten nutzen, damit Menschen weltweit die Welt des Nintendo Entertainment erleben können. Wollen wir also hoffen, dass die Liveaction-Umsetzung ein Erfolg wird.

Weitere Infos zum neusten Teil der Reihe, Tears of the Kingdom, findet ihr in der folgenden Übersicht.