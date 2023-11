Twin Sails Interactives und Drop Rate Studios haben ihr rundenbasiertes Taktik-RPG „Wantless: Solace at World’s End“ in den Steam Early Access gebracht. Das Spiel ermöglicht es Spielern, in die Psyche von Patienten einzutauchen und deren inneren Dämonen zu bekämpfen. In dynamischen rundenbasierten Kämpfen müssen sie ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und gegen die Schrecken in den Seelen der Patienten bestehen.

Mit über 70 einzigartigen Feinden, darunter 22 Endgegner, bietet das Spiel eine Vielzahl von Herausforderungen. Spieler können ihre Fähigkeiten mit einem tiefgreifenden Fertigkeiten-Schmiedesystem verbessern und sich auf verschiedene taktische Lösungen vorbereiten. Das Spiel befindet sich im Early Access, und während dieser Phase werden kontinuierlich neue Inhalte basierend auf dem Feedback der Community eingeführt.

Twitter und Discord bieten die neuesten Updates zu „Wantless: Solace at World’s End“, und Spieler können ihr Feedback direkt bei den Entwicklern einreichen unter wantless.featureupvote.com. Weitere Überraschungen und Features, darunter neue Handlungsstränge, Bosse, Feinde und Patienten, sind für die Zukunft geplant. Die Entwickler haben zudem eine detaillierte Roadmap für den Early Access auf Steam veröffentlicht.