EA SPORTS zelebriert die bevorstehende Las Vegas Grand Prix in F1 23 mit einer Fülle an Aktivitäten. Spieler:innen dürfen auf der legendären Strecke fahren, an einer Pro Challenge mit Charles Leclerc teilnehmen und sich auf Freischaltungen rund um den Las Vegas Grand Prix freuen. Der Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo zeigt seine Vorfreude auf das Rennen in einem exklusiven Video und gibt einen Einblick in die neue US-Strecke.

Vom 16. bis 20. November haben Fans weltweit die Chance, den Las Vegas Grand Prix Circuit zu erleben und F1 23 auf verschiedenen Plattformen kostenlos zu spielen. Spieler, die während dieser Zeit Rennen fahren, sammeln doppelte Erfahrungspunkte und können das Spiel mit bis zu 60 % Rabatt kaufen. Zudem werden die Spielfortschritte aus der Testphase übernommen.

Außerdem plant EA SPORTS ein Event in der HyperX Arena in Las Vegas, bei dem bekannte Persönlichkeiten aus Sport und Gaming zusammenkommen, um das FORMEL 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023-Wochenende einzuläuten. Die Liste der Teilnehmenden wird in Kürze veröffentlicht. Die Feierlichkeiten rund um F1 23 laufen vom 14. bis 20. November, darunter In-Game-Events, die neue Las Vegas Pro Challenge mit Charles Leclerc und ein Event mit Lewis Hamilton. Spieler erhalten spezielle Ingame-Gegenstände, die in Zusammenarbeit mit dem Las Vegas Grand Prix entstanden sind. Das Finale: Vom 20. November bis 11. Dezember können Spieler in Ferraris neuer „Golden Era“-Lackierung an Rennen teilnehmen, als Tribut an die goldene Ära der Formel 1 in Amerika.