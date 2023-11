Cities: Skylines II leidet unter großen Performance-Problemen. Diese möchte Colossal Order angehen, bevor man weitere DLCs veröffentlicht. Diese Entscheidung geht aus einer neuen Stellungnahme hervor.

Um mit der Community in Verbindung zu bleiben, veröffentlicht Colossal Order seit dem Launch von Cities: Skylines 2 wöchentlich ein „Word of the Week“. In der neusten Ausgabe geht es um die kommenden Pläne mit dem Städtebausimulator und welche Hürden es noch zu nehmen gilt.

Wie der Entwickler erklärt, möchte man sich zunächst um die Performance-Probleme, Bugfixes und den Modding-Support kümmern.

Sobald diese Maßnahmen abgeschlossen sind und sich die PC-Version von Cities: Skylines 2 auf einem entsprechenden Niveau befinde, werde man sich um die Konsolen-Editionen und die DLCs kümmern. Die erste Erweiterung namens Beach Properties soll sich bereits in Arbeit befinden. Doch kann dieser erst in das Hauptspiel implementiert werden, wenn die entsprechenden Bugfixes abgeschlossen sind.

Demnach wird der DLC erst im 1. Quartal von 2024 erscheinen. Darauf soll im Q2 der DLC Bridges and Ports veröffentlicht werden.

Weitere Infos zu Cities: Skylines II erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.