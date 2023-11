„Cult of the Lamb“ erhält bald ein umfangreiches kostenloses Content-Update mit dem Titel „Sins of the Flesh“, wie der Entwickler Massive Monster bestätigt hat. Nach dem erfolgreichen Release des vorherigen großen Updates „Relics of the Old Faith“, das in diesem Jahr die Kampfmechaniken verbesserte, können sich Fans auf weitere Spielinhalte freuen. Das vorherige Update fügte Relikte hinzu, die mächtigere Angriffe ermöglichten, sowie zusätzliche Gebäude für Kultisten zur Erweiterung der Basis. Ein Crossover mit dem Survival-Spiel „Don’t Starve“ brachte hauptsächlich kosmetische Inhalte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Cult of the Lamb „Sins of the Flesh“-Update, ursprünglich für die Mitte des Jahres 2023 geplant und dann auf Ende des Jahres verschoben, wird nun Anfang 2024 veröffentlicht. Das Update soll den Schwerpunkt auf den Sektenaspekt des Spiels legen, verspricht jedoch noch keine konkreten Details. Trotz dieses umfangreichen Updates planen die Entwickler laut einer Steam-Ankündigung weitere größere und kleinere Aktualisierungen für „Cult of the Lamb“. Die Spieler dürfen sich also auf fortlaufende Unterstützung und stetige Verbesserungen freuen, um das Spielerlebnis zu erweitern. Als eins der beliebtesten und am besten bewertetsten Rogue-lites der letzten Jahre scheint Cult of the Lamb weiter auf Erfolgsspur zu sein. Weitere Updates sollte die weiter wachsende Spielerbasis also bei Laune halten. Welche das konkret sein werden, erfahren wir wohl frühstens nächstes Jahr, nachdem Sind of the Flesh erschienen ist.