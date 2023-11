NACON und Appeal Studios enthüllen heute einen fesselnden Trailer zu ihrem kooperativen Action-Abenteuer „Gangs of Sherwood“. Das Spiel, das am 30. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird, kombiniert geschickt Live-Action und Gameplay-Elemente.

Im neuen Trailer übernimmt der Barde Alan-A-Dale auf musikalische Weise die Rolle des Erzählers und führt die Zuschauer durch die Story und die Hauptfiguren des Spiels. Andrea Di Stefano, der Game Director bei Appeal Studios, und Maxime Prevosteau, der Product Manager bei NACON, äußern sich dazu:

Alan-A-Dale – Der unbekannte Held in der Legende Andrea Di Stefano erklärt: „Obwohl nicht so bekannt wie andere Legendenhelden, spielt Alan-A-Dale eine entscheidende Rolle in Robin Hoods fröhlichen Gefährten. Als Erzähler führt er auf humorvolle Weise durch jedes neue Abenteuer und tritt auch gegen die Tyrannei des Sheriffs von Nottingham auf.“

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Inspiration für den epischen Trailer Maxime Prevosteau sagt dazu: „Wir wollten dieser einzigartigen, charismatischen Figur Tribut zollen und einen epischen Song mit mittelalterlichem Klang schaffen, der im Gedächtnis bleibt. Unsere Inspiration kam aus verschiedenen Quellen, darunter Disneys ikonische Robin Hood- und Aladdin-Zeichentrickfilme sowie The Witcher.“

Andrea Di Stefano fügt hinzu: „Es war nur logisch, den talentierten Künstler Lenny Mark Irons als Alan-A-Dale im Trailer zu besetzen, da er dem Charakter auch im Spiel seine Stimme leiht.“

Gangs of Sherwood – Kooperatives Action-Abenteuer „Gangs of Sherwood“ verspricht ein aufregendes kooperatives Spielerlebnis für ein bis vier Spieler mit schnellem Gameplay in einer neu interpretierten Welt, basierend auf der Legende von Robin Hood. In einer Science-Fantasy-Version der Geschichte hat der Sheriff von Nottingham mithilfe der Kräfte des Steins der Weisen eine gewaltige Armee aufgebaut und unterdrückt das Volk Englands. Das Spiel bietet explosive Kämpfe, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und kooperatives Gameplay für Fans von epischen Schlachten und Herausforderungen.