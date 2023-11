Question Games und THQ Nordic sind zurück! Mit einem explosiven Trailer und unseren liebsten Viertklässlern im Gepäck präsentiert man das kooperative Adventure South Park: Snow Day.

Die ganze Stadt ist in Aufruhr – und das nicht nur, weil die Welt plötzlich 3D ist. Viel mehr hat ein Schneesturm die ganze Stadt unter einer dichten, weißen Decke begraben und für Schulfrei gesorgt. Was könnte es schöneres für ein Kind geben?

Neben Cartman, Stan, Kyle und Kenny seid natürlich ihr als „neues Kind“ total aus dem Häuschen, weshalb ihr euch gemeinsam in eine Schneeballschlacht stürzt, über die man noch in Jahren erzählen wird.

Das ist die Geschichte von South Park: Snow Day.

South Park: Snow Day präsentiert sich selbst als kooperatives Action Adventure, das ihr allein oder mit bis zu drei weiteren Mitspielenden erleben könnt. Dabei könnt ihr euch sowohl verabreden als auch über Matchmaking zueinander finden. Hinzu kommen die in Echtzeit ablaufenden Kämpfe, die sich von dem bisher rundenbasierten Combat unterscheiden.

Trotz der großen Veränderungen bleiben auch viele Gameplay-Features beim Alten. So könnt ihr weiterhin zwischen verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen wählen und euch in ikonische Kosmetika kleiden, um euer „neues Kind“ zu gestalten.

Zu einem noch unbekannten Release-Datum soll South Park: Snow Day für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Ihr könnt den Titel schon jetzt wishlisten und bei verschiedenen Händlern (unter anderem Amazon) vorbestellen.

Dass ein neuer South Park-Titel in Arbeit ist, wissen wir schon eine ganze Weile. Dazu könnt ihr mehr in der folgenden Meldung lesen.