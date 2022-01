Bereits im Sommer letzten Jahres haben wir euch darüber informiert, dass neue Staffeln der beliebten Serie South Park geplant sind. Darüber hinaus haben die Showrunner Matt Stone und Trey Parker auch ein neues Videospiel angekündigt. Weitere Details dazu verrät nun endlich die Stellenausschreibung des Entwicklers Question Games.

Nachdem The Stick of Truth und The Fractured But Whole bereits für weitverbreiteten Spielspaß gesorgt haben, wird es Zeit für ein neues Spiel aus dem South Park-Universum. Für die Entwicklung ist das Entwicklerstudio Question Games zuständig. Das noch kleine Studio besteht aus Gaming-Veteranen, die bereits an Spielen wie BioShock, Dishonored und auch South Park mitgearbeitet haben. Auf der aktuellsten Stellenausschreibung lässt sich entnehmen, dass man einen Lead Level Designer sucht. Dieser muss sowohl mit der Unreal Engine vertraut sein und Ahnung vom Design seines Multiplayers haben.

Damit hat uns Question Games zwei Hinweise auf den kommenden South Park-Titel geliefert. Außerdem zeigt das Entwicklerteam anhand seiner Ausschreibung, dass es den nötigen Humor besitzt, um ein Spiel dieses Formats zu entwickeln:

Jedes gute Level erzählt eine Geschichte – einen wertvollen Traum, den der Spieler mit seinen Freunden teilen kann. Geschichten wie „Sooo… ich habe vergessen, dass sich Feuer in diesem Spiel ausbreitet? All die Bomben, die ich aufgestapelt hatte, gingen vor meinen Augen hoch, und ich hatte nur noch einen Lebenspunkt. Ich war zitter.“ Für den Spieler war diese Erfahrung einmalig und zu 100 % seine eigene. Aber der stille Partner – die Person, die den Chemiesatz neben einem großen, verlockenden Knopf mit der Aufschrift „NICHT BERÜHREN“ platziert hat … das waren Sie.

