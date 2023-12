Bisalina, die Veranstaltungsplattform, kündigt stolz das größte Speedrunning-Charity-Event Europas an, das im Xperion in Köln stattfinden wird. Die hochkarätige Unterstützung von Partnern wie Rocket Beans, GameStar und Huebi verspricht ein beeindruckendes Programm. Der Event startet um 14:00 Uhr mit einer Einführung, gleichzeitig beginnt der Live-Stream auf www.twitch.tv/bisalina. Um 14:20 Uhr beginnt „Beat the Bisalina“, bei dem die Teilnehmer versuchen können, Bisalina in Super Mario World zu schlagen, begleitet von Andreas Sperling von Gamestar und Huebi.

Im Anschluss geht es mit Speedruns weiter, darunter das „Speedrundale“, bei dem Gregor, Sia von den Rocketbeans und Andreas sich an Resident Evil wagen. Um 16:45 Uhr informiert Tjan vor Ort über die Teilnehmer, gefolgt von einem Interview um 18:00 Uhr, bei dem Andreas die Arbeit der DKMS vorstellt. Um 18:40 Uhr präsentieren Benji und Dwhatever einen Super Mario 64 – 70 Sterne Run, bevor um 19:55 Uhr die Charity-Aktion startet, moderiert von Huebi und Bisalina, um 50.000€ für die DKMS zu sammeln, in Kooperation mit betterplace.Um 20:55 Uhr folgt ein weiteres „Speedrundale“ mit einem Super Mario 64-Blindfolded-Run durch Bubzia.

Um 21:50 Uhr gibt es einen Bonus-Programmpunkt, einen Glitch-Showcase von Huebi, Gregor, Benji und Co., der unterhaltsame Einblicke in die Fehler in Spielen verspricht. Der Stream endet gegen 22:15 Uhr. Vor Ort im Xperion in Köln ist der Eintritt kostenlos, und es gibt neben dem Programm viel zu entdecken. Der Eventsponsor Meta präsentiert die neue Meta Quest 3. Egal, ob vor Ort oder im Stream, die Bisalina Speedruns am 02. Dezember versprechen ein fesselndes Erlebnis.

Spenden können auf der offiziellen Website der Veranstaltung getätigt werden.