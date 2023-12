Vier Clans könnt ihr in Vampire – The Masquerade: Bloodlines 2 spielen. Den neusten haben The Chinese Room und Paradox Interactive kürzlich vorgestellt. Wir gehen auf die Besonderheiten der Banu Haqim ein.

Während der PC Gaming Show: Most Wanted haben Paradox Interactive und The Chinese Room den dritten spielbaren Clan in Vampire – The Masquerade: Bloodlines 2 vorgestellt. Neben Tremere und den Brujah wird sich Protagonist Phyre auch den gerissenen Banu Haqim anschließen können.

Dieser Clan zeichnet sich durch seine immense Kontrolle des Blutrauschs aus und geht mit Bedrohungen konsequent um, während sie gleichzeitig einen besonderen Moralkodex aufrecht erhalten.

Im Kampf setzen die Banu Haqim auf Anpirschen, Meucheln und Ausmanövrieren von Gegnern. Durch ihren Kampf aus den Schatten und ihre lautlosen Takedowns sind sie die idealen Assassine für Vampire – The Masquerade: Bloodlines 2.

„Phyre zu einem Banu Haqim zu machen, verändert die Herangehensweise der Spieler an den Kampf und bietet eine einzigartige Perspektive für die Spielwelt“, sagt Alex Skidmore, Project Creative Director bei The Chinese Room. Ergänzend dazu erklärt Sean Greaney, Executive Vice President of World of Darkness bei Paradox Interactive: „Die Banu Haqim sind Gelehrte, Krieger und Wächter in Vampire: The Masquerade. Spieler, die sich auf einen taktischeren Spielstil gefreut haben, bekommen den Clan, auf den sie gewartet haben“

Welcher der vierte spielbare Clan in Bloodlines 2 sein wird, enthüllen Publisher und Entwickler im Dezember. Im Januar 2024 will man zusammen mit einer Gameplay-Präsentation weitere Details zu den vier Clans enthüllen. Was es mit der spielbaren Figur Phyre auf sich hat, erfahrt ihr in der folgenden Meldung.