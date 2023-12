Am 5. Dezember wird CD PROJEKT RED das kostenlose Update 2.1 für Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlichen. In einem REDstream wurden die aufregenden Ergänzungen vorgestellt, die den Spielern in Night City neue Gameplay-Elemente bieten.

Zu den Highlights des Updates zählt das stadtweite NCART-Metro-System, das entspanntes Reisen in der gefährlichen Megalopolis ermöglicht. Das Radioport-Feature erlaubt zudem das Genießen der hochwertigen Musikauswahl von Cyberpunk 2077 auch außerhalb von Fahrzeugen. Romantische Treffen mit Partnern im Spiel sind nach dem Update möglich, indem Spieler ihre Partner in Vs Apartment einladen.

Die REDstreams-Folge, moderiert von Alicja Kozera und Amelia Kołat, präsentierte Details des Updates. Monika Janowska und Quest Director Paweł Sasko lieferten weitere Einblicke.

Zusätzliche Features umfassen Verfolgungsjagden, wiederholbare Autorennen für mehr Belohnungen, Verbesserungen an Bosskämpfen, einschließlich des Kampfes gegen Adam Smasher, der nun mit einem Sandevistan ausgestattet ist. Das Update fügt auch das Porsche 911 Cabriolet, neue Motorräder, verbessertes Motorrad-Handling, neue Fahrmechaniken und Geheimnisse hinzu.

Technische Verbesserungen und Zugänglichkeitsfunktionen wie eine größere Schriftart im Interface und die Möglichkeit, den Timer im „Breach Protocol“-Minispiel auszuschalten, sind ebenfalls enthalten.

Spieler können vorab über das Night City-Archive mehr über die Stadtgeschichte erfahren. Das Update 2.1 ist am 5. Dezember für alle bestehenden und zukünftigen Besitzer von Cyberpunk 2077 kostenlos verfügbar, einschließlich der Ultimate Edition mit der Erweiterung Phantom Liberty.