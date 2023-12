Skull and Bones, das Piratenspiel von Ubisoft, nähert sich endlich der Zielgeraden nach mehreren Verschiebungen. Bevor jedoch der offizielle Startschuss erfolgt, steht noch ein letzter geschlossener Beta-Test bevor. Während dieser Testphase könnt ihr das Piratenabenteuer ein Wochenende lang auf Herz und Nieren prüfen, allerdings mit einigen inhaltlichen und zeitlichen Einschränkungen. Trotzdem habt ihr die Möglichkeit, von Anfang an zwei Freunde einzuladen, um gemeinsam in See zu stechen.

So soll die geschlossene Beta aussehen

Die zweite geschlossene Beta für Skull and Bones startet am 15. Dezember um 3 Uhr morgens und endet am 18. Dezember um 9 Uhr. Während dieser Zeit könnt ihr auf dem PC, der PlayStation 5 oder der Xbox Series X | S die Weltmeere erkunden, feindliche Schiffe versenken und eure Fähigkeiten als Kapitän in der offenen Spielwelt unter Beweis stellen. Die maximale Spielzeit ist jedoch auf sechs Stunden begrenzt, und die Teilnahme erfordert eine vorherige Registrierung auf der offiziellen Spielwebseite von Skull and Bones.

Inhaltlich startet die Beta in Sainte Anne, einem der Hub-Bereiche des Spiels, wo Spieler auf andere Piraten treffen, Waren verkaufen und ihre Schiffe mit Upgrades ausstatten können. Von Sainte Anne aus könnt ihr die Roten Inseln, die Küste Afrikas und andere Meere erkunden, Kopfgeldaufträge abschließen und an Weltereignissen teilnehmen.

Teilnehmer der Beta erhalten Belohnungen, darunter ein Willkommens-Feuerwerk für die vollen sechs Stunden Spielzeit und ein Pionierset für erfolgreich abgeschlossene Weltereignisse. Dieses Set enthält Segel- und Rumpffarben, Segelmuster, ein Schiffsemblem und eine Schiffstafel. Ein besonderes Emote gibt es für Spieler, die ein Bedar, ein besonderes Schiff, herstellen und damit in See stechen. Diese Belohnungen können nur eingelöst werden, wenn die Spieler sich entscheiden, die Vollversion des Spiels zum Release zu spielen.

Voraussichtlich wird Skull and Bones am 16. Februar 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen, sofern keine weiteren Verschiebungen auftreten. Ubisoft kündigte dieses Datum im Rahmen der Game Awards 2023 an.