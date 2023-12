Ein legendärer Bunker und eine Gruppe Social Media-Stars, die einige Tage mit spannenden Herausforderungen darin verbringen: das ist die Big Brother Knossi Edition. Gastgeber Knossi und Tagesgast MontanaBlack teilten am ersten Tag ihre Zuneigung im Bunker.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Konzept von Big Brother dürfte bekannt sein: Mehrere Menschen ziehen für längere Zeit in einen Container. Lagerkoller, Romanzen und verschiedene Herausforderungen werden 24/7 über verschiedene Kameras aufgenommen. Wer den Bunker als letztes Verlässt, gewinnt die Staffel und damit ein Preisgeld.

Auch Twitch-Streamer Jens ‚Knossi‘ Knossalla ist Fan der Serie und stellte deshalb vor Kurzem die Big Brother Knossi Edition vor.

Seit dem 12. Dezember um 12 Uhr sitzt er mit anderen Social Media-Stars im Container und wird das bis heute Abend um 20 Uhr noch tun. Dann haben die Big Brother-Promis 56 Stunden in dem bekannten Container verbracht. Der Live-Stream wird seit Einzug über Knossis Twitch-Kanal ausgestrahlt. Die Highlights des Tages könnt ihr euch auf Joyn ansehen. Mit ihm im Bunker sitzen:

Tanzverbot

Lola

Starletnova,

Joey Kelly

Adam Wolke

Fritz Meinecke

Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike)

Marc Eggers

Manny Marc

Paola Maria

Allerdings mussten Lola und Tanzverbot den Stream bereits gestern um 8:30 Uhr wegen eines Anschlusstermins verlassen.

Neben den ständigen Gästen kamen auch Tagesgäste, wie beispielsweise Ilka Bessin, Jürgen Milski und MontanaBlack vorbei. Mit letzterem ist Knossi bereits seit einigen Jahren eng befreundet, auch wenn sie nicht mehr oft in gemeinsamen Formaten auftreten.

Dennoch hielt Monte im Container fest, dass er von keiner anderen Person in so vielen Formaten zu sehen war wie bei Knossi. Davon war Knossi sichtlich gerührt, weshalb die beiden nicht nur eine Umarmung sondern auch einen kleinen Kuss austauschten.

In Anbetracht dessen, was sonst gerade in der Streaming-Community abgeht, ist eine so rührige Geste zwischen zwei Freunden doch Herz erwärmend. Uns stimmt dieser Moment gleich ein bisschen mehr auf Weihnachten ein. 😉

Noch mehr Streaming-News gibt es hier.

Quelle: Big Brother Fun