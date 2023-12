Am Wochenende hat Ubisoft ein neues Gameplay-Video zu Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht. In diesem geht man im Detail auf die verschiedenen Mechaniken des Plattformers ein. Wir fassen euch die wichtigsten Infos zusammen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Ubisoft

In Prince of Persia: The Lost Crown wird Prinz Hassan von einer Gruppe Fremder entführt und zum Berg Qaf gebracht. Gleichzeitig bricht eine zeitliche Anomalie über den Berg zusammen, die Vergangenheit mit Zukunft vermischt. Nun liegt es an den Unsterblichen, einer Eliteeinheit, um den Prinzen wiederzufinden. Deshalb schlüpfen wir in die Rolle des jüngsten Mitglieds dieses Trupps, Sargon.

Mit ihm wagen wir uns durch den Parcours des Berges mit Metroidvania-Elementen, bekämpfen zahlreiche Feinde und kommunizieren mit NPCs, die entweder nützliche Waren teilen oder Nebenquests aufgeben.

Im Nahkampf zückt Hassan seine beiden Schwerter, während er im Fernkampf auf seinen Bogen zurückgreift. Außerdem werden wir im weiteren Verlauf von The Lost Crown verschiedene Fähigkeiten freischalten, um an neue Passagen zu gelangen.

Hinzu kommen die zusätzlichen Boosts, die ihr durch neue Anhänger für Sagons Kette erhaltet. Allerdings sind nur wenige Slots verfügbar, also müsst gute Entscheidungen treffen.

Zu guter Letzt ist Prince of Persia auch mit kleineren Souls-like-Features bespickt. So wachsen auf dem Berg Qaf sogenannte Wakwak-Bäume, die als Speicherorte fungieren sowie eure Lebenspunkte und Heiltränke wieder auffüllen. Macht ihr allerdings von so einem Baum gebraucht, respawnen eure zuvor niedergefochtenen Gegner.

The Prince of Persia: The Lost Crown soll am 18. Januar 2024 für PC, PlayStation, Xbox, Switch und Amazon Luna erscheinen. Weitere Einblicke ins Game findet ihr hier.