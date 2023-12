Christopher Judge ist in der Rolle des Kratos eine Ikone. Doch nun sagt der amerikanische Synchronsprecher, dass er auf die Rolle des jungen Kratos verzichtet, aus ganz bestimmten Gründen. In einem aktuellen Livestream verriet Christopher Judge, der derzeit Kratos darstellt, dass er die Möglichkeit ausschlug, der jüngeren Version von Kratos seine Stimme zu leihen. Diese Option wurde ihm von den Entwicklern während der Produktion des „Valhalla“-DLCs für „God of War: Ragnarök“ angeboten. Der DLC bringt eine Roguelite-Erfahrung in das gefeierte Abenteuer von Kratos und Atreus.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für diejenigen, die den DLC noch nicht gespielt haben, besteht an dieser Stelle Spoiler-Gefahr. Im Verlauf von „Valhalla“ begegnet Kratos seinem jüngeren Selbst, das jedoch stumm bleibt. Judge gab an, dass seine Entscheidung, diese Rolle abzulehnen, auf Respekt vor Terrence C. Carson zurückzuführen sei. Carson hatte die Rolle von Kratos zwischen 2005 und 2013 übernommen, bevor Judge 2017 als neuer Darsteller für die Figur eingeführt wurde.

Die Entwickler begründeten den Wechsel damals damit, dass Kratos in den letzten beiden „God of War“-Spielen von seinem Sohn Atreus begleitet wird. Im Vergleich zu Sunny Suljic, dem Darsteller von Atreus, war Carson den Santa Monica Studios zufolge zu klein. Daher entschied sich das Studio, Carson durch den größeren und körperlich imposanteren Judge zu ersetzen.