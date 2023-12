Weihnachten gehört wohl zu einem der schönsten Feiertagen des Jahres. Auch in der Sinyala Forschungseinrichtung wird diese Zeit gefeiert. Doch erleben die Versuchspersonen in The Outlast Trials wohl nicht gerade die schönsten Aspekte des Spiels.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Red Barrels

Seit Mitte Dezember können sich Wagemutige in die Herausforderungen von Winter Kills stürzen. Dabei handelt es sich um das winterliche Event, welches noch bis zum 9. Januar um 16 Uhr in The Outlast Trials stattfindet.

Unter anderem werden all eure Experimente mit zwei neuen Herausforderungen versehen. Bei Cold Snap wird euerem Testgelände regelmäßig Eiseskälte zugefügt. Wer sich nicht rechtzeitig versteckt, stirbt. Etwas lohnenswerter geht es bei Find the Gifts zu. Wenn ihr alle Geschenke auf dem Testgelände findet, erhaltet ihr zusätzliche Belohnungen.

Hinzu kommen die beiden neuen Gerichtshaus MK-Herausforderungen, bei denen es einerseits um die Flucht aus dem Gebäude und andererseits um die Beweisvernichtung eurer Verfehlungen geht.

Stellt ihr euch diesen neuen Herausforderungen in The Outlast Trials, erhaltet ihr entsprechend winterliche Belohnungen. Dazu gehören Outfits und Dekorationen für eure Zelle.

Die Januar Roadmap von The Outlast Trials

Darüber hinaus hat Entwickler Red Barrels schon große Pläne für den Januar geschmiedet.

Nach Abschluss von Winter Kills geht es in The Outlast Trials weiter mit „No Meds“. In dieser wöchentlichen Challenge müsst ihr eure Experimente ohne den Einsatz von Schmerzmitteln überstehen.

Die darauf folgenden sieben Tage stehen unter dem Motto „Bad Trip“ und lassen euch jedes Trials mit einer Stadium 1 Psychose antreten.

Die letzte Januarwoche wird mit „Hardcore“ besonders herausfordernd. Im Zeitraum vom 23. bis zum 30. Januar könnt ihr alle Experimente nur in der höchsten Schwierigkeitsstufe bestreiten.

Weitere Infos und Patchnotes zu Winter Kills findet ihr im Updatepost auf der Steam-Seite. In unserer Übersicht findet ihr außerdem weitere Meldungen zu The Outlast Trials.