Ein frischer Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden hat auf YouTube die Aufmerksamkeit erregt und gibt einen spannenden Einblick in eine einzigartige Spielmechanik. Das Spiel, entwickelt von Focus Entertainment, stammt aus der renommierten Schmiede von Don’t Nod, bekannt für Titel wie die Life is Strange-Reihe und Vampyr. Banishers verspricht ein filmähnliches Erlebnis, das den Spielern die Freiheit gibt, eigene Entscheidungen zu treffen, doch dieses Mal taucht es tief in die Welt der Geister und ihre unheimlichen Geschichten ein.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der aktuelle Trailer von Banishers: Ghosts of New Eden hebt eine faszinierende Mechanik hervor – die Rituale. Diese ermöglichen es den Spielern, in verschiedenen Situationen Hilfe zu erhalten. Um ein Ritual durchzuführen, müssen esoterische Materialien gesammelt und ein präziser Ablauf schrittweise befolgt werden. Ein abgeschlossenes Ritual löst „Echoes“ aus, die den Spielern Einblicke in verborgene Handlungsstränge gewähren und zusätzliche geheime Geschichten enthüllen. Der Trailer weist jedoch darauf hin, dass „Verpflichtungen und harte Entscheidungen notwendig sind, um erfolgreich zu sein“, was wahrscheinlich auf die Rituale hinweist. Das könnte bedeuten, dass Spieler möglicherweise wichtige Opfer bringen müssen, um bestimmte Geheimnisse zu entdecken.

Die visuelle Präsentation des Trailers besticht durch die Grafikqualität der einzelnen Szenen, die bereits in vorherigen Vorschauen beeindruckte. Feine Details und beeindruckende Spezialeffekte lassen darauf schließen, dass Banishers: Ghosts of New Eden visuell ebenso beeindruckend sein wird wie seine Vorgänger von Don’t Nod. Der Trailer weckt Vorfreude auf ein intensives Spielerlebnis, das durch innovative Spielmechaniken und eine fesselnde Handlung geprägt ist.