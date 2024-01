Der Publisher Nacon erlebte im vergangenen Jahr mit Lizenzumsetzungen Höhen und Tiefen: Während Der Herr der Ringe: Gollum enttäuschte, überraschte Robocop: Rogue City als erfolgreicher Titel. Sowohl Kritiker als auch Spieler schätzten das Spiel als solide bis wirklich gut ein, was zu seiner Beliebtheit beitrug. Anfang des neuen Jahres kündigte der Entwickler Teyon, der bereits für Lizenzspiele wie Rambo: The Video Game und Terminator: Resistance verantwortlich war, ein vielversprechendes Update für Robocop: Rogue City an.

Das kommende Update wird einen New Game Plus-Modus einführen, um den Wünschen der Fans nachzukommen. Spieler können somit erneut in die Rolle des Cyborg-Polizisten in Detroit schlüpfen und die Straßen sicherer machen. Details über den Modus und seinen Erscheinungstermin will man in den kommenden Wochen bekanntgeben. Da sich das Update wahrscheinlich noch in den frühen Entwicklungsphasen befindet, erfordert es noch etwas Geduld.

Es bleibt jedoch unklar, ob neben dem New Game Plus-Modus weitere Inhalte für Robocop: Rogue City geplant sind. Eine offizielle DLC-Erweiterung wurde bisher nicht angekündigt, aber auch nicht ausgeschlossen. Teyon hat in der Vergangenheit für Terminator: Resistance eine kostenpflichtige Erweiterung gut zwei Jahre nach dem Originalrelease veröffentlicht, die von den Käufern positiv aufgenommen wurde.

Im Genre der Action-Shooter und Lizenzspiele war Robocop: Rogue City 2023 eine echte Offenbarung. Wie das mit dem Spiel und Nacon als Publisher weitergeht, bleibt noch offen. Umsetzungen anderer 80s Action-Filme als Videospieladaption wären denkbar und sogar sehr wünschenswert.