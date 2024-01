Seit dem 1. Januar 2024 ist Micky Maus in der Version des Steamboat Willie Public Domain. Noch am selben Tag hat das Entwicklerstudio Nightmare Forge Games das Horrospiel Infestation: Origins mit der Figur als Antagonisten angekündigt.

Er ist das Aushängeschild von Disney. Jeder kennt ihn, so ziemlich jeder mag ihn. Die Rede ist natürlich von der ikonischen Figur Micky Maus. Vor 100 Jahren feierte die Figur in dem schwarz-weiß Film Steambot Willie seine Premiere.

Nun ist diese Version des bekannten Nagers Teil der Public Domain und kann damit für verschiedene Zwecke genutzt werden.

In diesem Sinne hat das Entwicklerstudio Nightmare Forge Games das Horror-Game Infestation: Origins angekündigt. In dem episodischen Horrorspiel für 1-4 Spielende schlüpft ihr in die Rolle von Kammerjägern, die einen hartnäckigen Schädlingsbefall untersuchen. Schnell stellt sich heraus, dass die lästigen Untermieter gar nicht das Hauptproblem sind.

Wie ihr es euch schon denken könnt, ist niemand geringeres als Micky als Steamboat Willie der Hauptantagonist des Spiels.

Nicht der erste Fall von Albtraum der Kinderhelden

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Held vieler Kinderzeiten in eine albtraumhafte Figur verwandelt wird. Bereits im letzten Jahr ist ein britischer Horrorfilm mit dem Titel Winnie the Pooh: Blood and Honey veröffentlicht worden. In dem 84 Minuten langen Streifen mutiert der eigentlich knuffige Pooh-Bär zu einem Hass erfüllten Mörder.

Als die Urheberrechte des Kinderbuchs Pu der Bär Anfang 2022 in die Public Domain überging, begann man mit der Produktion des Films. Allerdings musste man auf einige Feinheiten beim Dreh achten.

So durfte sich der Bär nicht in das bekannte rote T-Shirt kleiden. Denn in dieser Version besitzt Disney noch die Urheberrechte an ihm. Auch Tigger gilt weiterhin als Disneys Eigentum und trat im Film deshalb nicht auf.

Infestation: Origins soll im Laufe diesen Jahres für PC via Steam erhältlich sein.

Werdet ihr euch den Titel zulegen? Oder wollt ihr euch lieber euren Kindheitshelden Micky Maus in seiner unschuldigen Version in Erinnerungen behalten? Ein ähnliches Game im Stil der ikonischen Maus wurde bereits von Fumi Games im vergangenen Jahr angekündigt.