Fumi Games, ein polnisches Entwicklerstudio, bringt mit „Mouse“ einen Ego-Shooter in die Gaming-Welt, der von den alten Micky Maus-Zeichentrickfilmen inspiriert ist. Das Spiel versetzt die Spieler in eine von Film noir geprägte Welt der 30er-Jahre, in der sie die Rolle eines Privatdetektivs übernehmen, der Verbrecher und Ganoven jagt.

Der kürzlich veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigt, dass „Mouse“ sich an eine 30er-Jahre-Version von XIII oder Doom anlehnt. Die Protagonistin, eine aufrechtgehende Maus, bewegt sich durch eine stilisierte Welt, die den Zeichentrickstil der frühen Disney-Werke aufgreift. Der Shooter bietet ein ungewöhnliches Setting, in dem Micky Maus-artige Figuren mit Revolvern und Tommy Guns bewaffnet sind. Der Trailer präsentiert actiongeladene Ego-Shooter-Passagen, in denen cartoonhafte Explosionen und humorvolle Elemente im Vordergrund stehen.

Abseits der Shooter-Elemente gibt es auch andere Aktivitäten in „Mouse“, wie das Sammeln von Zeitungsauschnitten aus dem Jahr 1935 und von Sammelkarten. Obwohl der Release des Spiels erst für 2025 geplant ist, weckt die unkonventionelle Kombination von Doom-Style-Action und Micky Maus-Ästhetik bereits großes Interesse.

Die Entwickler versprechen nicht nur vielfältige Waffen, sondern auch verschiedene Power-Ups. Während „Mouse“ noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin hat, können Spieler das Spiel bereits auf ihre Wunschliste setzen. Das Entwicklerstudio arbeitet auch an einem weiteren Projekt namens „Galaxi Taxi“, das sich an Cuphead orientiert und Bosskämpfe im Stil der 90er-Jahre bietet. Beide Spiele sind für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch geplant, jedoch ohne genaue Termine. Interessierte können bereits jetzt „Mouse“ und „Galaxi Taxi“ auf Steam in ihre Wunschliste auf Steam aufnehmen.