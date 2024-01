Mit Blick auf das nahende Release-Datum hat Ubisoft eine Demo und den Launch-Trailer von Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht. Die Demo enthält freischaltbare Elemente, um euch erste Einblicke auf Sargons Fähigkeiten zu bieten.

Das mythologische Persien gewährt euch ab sofort einen ersten Einblick in seine Abenteuer. Denn die digitale Demo von Prince of Persia: The Lost Crown ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar. Um euch eure ersten Schritte in dem actionreichen Plattformer zu erleichtern, stellt euch Ubisoft eine Reihe von freischaltbaren Hilfsmitteln zur Verfügung.

So könnt ihr einige Zeitkräfte und Amulette ausprobieren, ohne tief in die Story vordringen zu müssen.

In Prince of Persia: The Lost Crown spielen wir erstmals nicht den titelgebenden Prinzen. Stattdessen schlüpfen wir in die Rolle von Sargon, Mitglied eines Elitekriegertrupps mit dem Namen die Unsterblichen. Als Prinz Ghassan von finsteren Mächten auf den Berg Quaf entführt wird, setzen die Unsterblichen alles daran, um den Prinzen zu finden. Deshalb setzen sie ebenfalls Fuß auf den mystischen Berg und stellen sich seinen gefahren.

Gameplay von The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown will gleich mit verschiedenen Mechaniken punkten. So setzt man einerseits auf altbekanntes Plattforming-Gameplay, verlagert dieses allerdings in die Side-Sroller-Perspektive. Hinzu kommen Metroidvania-Elemente, die euch erst im weiteren Spielverlauf Zugriff auf auf verborgene Teile der Karte gewähren. Im entsprechenden Deep Dive gehen wir auf das Spielprinzip ein.

Dass das Gameplay gut anzukommen scheint, zeig sich anhand der ersten Bewertungen auf Metacritic. Hier konnte das Game bereits zufriedenstellende 86 Punkte erreichen. Wir dürfen auf den Score der Community gespannt sein.

Wir wünschen euch erstmal viel Spaß mit dem Ausprobieren der Demo, bevor es am 18. Januar ans Eingemachte geht. Dann erscheint Prince of Persia: The Lost Crown für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Weitere Infos zu dem Game findet ihr in der folgenden Übersicht.