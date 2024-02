Erinnert ihr euch noch an Atomic Heart mit seinem bierernsten Setting in der Soviet-Roboter-Apokalypse? Das scheint Entwickler Mundfish im kommenden DLC vollständig hinter sich gelassen zu haben. Stattdessen erwartet uns eine verrückte Dimension, in der die Regeln der Physik nicht zu gelten scheinen.

Im Sommer letzten Jahres hatten wir zuletzt was von Mundfish und Atomic Heart gehört. Damals hatte man den ersten DLC namens Annihilation Instinct veröffentlicht. Jetzt meldet man sich mit neuer Munition im DLC-Magazin wieder.

Mit der Erweiterung Trapped in Limbo scheinen wir allerdings einen völlig neuen Bereich der Forschungsanlage Fakultät 3826 einzudringen. Ein YouTube-User kommentiert den Übersichtstrailer mit „Die Entwickler waren auf Pilzen und es ist cool“ und ich finde, das fasst den Anblick ziemlich gut zusammen.

Trapped in Limbo setzt genau da an, wo das Hauptspiel geendet hat und bietet somit eine Alternative zu den Ereignissen, die wir in Annihilation Instinct erlebt haben.

Hier wagen wir uns in die neuen Abschnitte der verdrehten Limbo-Welt, die voller beliebter Herausforderungen mit einem einzigartigen Limbo-Geschmack sind. Mit der Hilfe der Essenz des Zwillings, der ehemaligen Frau von P-3, werden wir einerseits durch schwindelerregende Hindernisse geführt. Andererseits müssen wir die Geheimnisse seiner Vergangenheit und der abgedrehten Limbo-Welt enträtseln und uns in in neue Combat-Herausforderungen mit einzigartig gestalteten Gegnern und Waffen stürzen.

Trapped in Limbo ist ab sofort für alle Besitzer des Atomic Passes kostenlos erhältlich. Um den Launch zu feiern, könnt ihr euch auf Steam einen Rabatt von 50 % auf Steam zu allen Editionen von Atomic Heart und des Erweiterungspasses sichern. Noch mehr Infos zum Game gibt es hier.