Nachdem man das Update zunächst verschieben musste, gibt es nun endlich gute Neuigkeiten. Das New Game+-Feature erscheint im kommenden Monat für Marvel’s Spider-Man 2. Gestern Abend hat Insomniac Games das Launch-Datum veröffentlicht.

Marvel’s Spider-Man 2 ist nun seit vier Monaten auf dem Markt und konnte durch sein innovatives Gameplay die Fans begeistern. Doch ein wichtiges Feature fehlt der Community noch, New Game+. Eigentlich hätte dieser Modus im Rahmen eines Updates bereits verfügbar sein müssen, doch Entwickler Insomniac hatte dieses kurzfristig verschieben müssen.

Doch wie das Studio am gestrigen Abend bekannt gegeben hatte, soll das entsprechende Update am 7. März erscheinen. Dann können sich Fans nicht nur aufs NG+, sondern auch auf neue Anzüge und andere, nicht näher bestimmte Features freuen. Bis zum Launch wolle man noch weitere Details bekannt geben.

Wie die ersten Verkaufszahlen gezeigt haben, scheint Marvel’s Spider-Man 2 ein großer Erfolg für Insomniac und Sony gewesen zu sein. So haben bereits während der ersten 24 Stunden 2,5 Millionen Fans den Titel käuflich erworben. Damit wurde die Comic-Adaption zum am schnellsten verkauften PlayStation-Spiel aller Zeiten. Wir sind gespannt, wie sich Palworld verkauft, wenn es für die Konsole verfügbar sein wird.

Am 20. Oktober 2023 ist Marvel’s Spider-Man 2 für die PlayStation 5 erschienen. Dass der Titel eine Woge der Begeisterung mit sich ziehen würde, war auch anderen Branchen-Unternehmen klar, weshalb sogar Remedy Entertainment Alan Wake 2 verschoben hatte.

Wenn ihr euch selbst ein Bild des Superheldenduos machen möchtet, könnt ihr den Titel entweder im PlayStation Store käuflich erwerben. Oder ihr startet mit PlayStation Plus Premium die zweistündige Testversion des Spiels. Weitere Details zum Game findet ihr in der Übersicht.