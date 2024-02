Zum Wochenende hat Aspyr Media ein neues Features von Tomb Raider I-III Remastered vorgestellt. Der Titel wird einen Fotomodus besitzen, mit dem ihr die Schönheit der Neuauflage erkunden könnt. Außerdem hat der Preload heute begonnen.

Mit näher rückendem Release-Datum enthüllte das Xbox Wire am vergangenen Freitag große Neuigkeiten zu Tomb Raider I-III Remastered. Die Neuauflage der Trilogie soll nämlich über einen Fotomodus verfügen, mit dem Spielende Aufnahmen von Lara Croft und ihrer Umgebung machen können. Dieses Feature hat sich im Laufe der letzten Jahre einer großen Beliebtheit erfreut, sodass wir auf die Kunstwerke der Community gespannt sein dürften.

Tomb Raider I-III Remastered scheint ein echtes Spektakel für die Fans der originalen Trilogie zu werden. So bestätigte Aspyr bereits im Januar in einem Blogeintrag, dass man nicht nur eine moderne Steuerung integriert habe. Über Knopfdruck ließe sich auch die originale Steuerung aktivieren. Auch die originale Grafik lässt sich einstellen.

Um Bosse weniger frustrierend zu gestalten, hat man diese außerdem mit einem Gesundheitsbalken versehen. So könnt ihr absehen, wie viel Energie ihr noch in die großen Feinde stecken müsst.

Wer Tomb Raider I-III Remastered auf der PlayStation spielt, kann bereits seit der Nacht den Preload starten. Während auf der PS4 eine Downloadgröße von knapp 7 GB anfällt, sind es auf der PS5 knapp 4 GB. Achievement-Hunter können sich übrigens auf über 200 Trophäen freuen, für die bestimmt einiges an Spielzeit ins Land gehen wird.

Am 14. Februar erscheint das Action Adventure für PC (Steam und GOG), PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Noch mehr Action erwartet euch in unserer Meldung zum neusten Atomic Heart-DLC.