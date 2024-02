Anderthalb Jahre nach dem Release von Splatoon 3 bringt Nintendo eine neue Erweiterung auf den Markt. Diese nennt sich Ruf zur Ordnung und bietet euch einen herausfordernden Roguelite-Modus. Kurz darauf startet Anfang März die Blütensaison.

Am 22. Februar erhalten Besitzer des Splatoon 3 Erweiterungspasses Nachschub. An diesem Datum erscheint nämlich die neue Erweiterung Ruf zur Ordnung.

In diesem Roguelite-Modus schlüpft ihr in die Rolle des Inkopolis Bewohners Nr. 8, der sich bis an die Spitze des Turms der Ordnung kämpfen muss, um die verschwundenen Farben zurückzuholen. Begleitet wird er dabei von einer Drohne, die sich als Perla vom Pop-Duo TentaCool ausgibt.

Auf jedem Stockwerk des Turms können Spielende eines von drei Zielen auswählen. Diese verändern sich bei jedem Versuch und werden mit jeder neuen Etage schwieriger. Wenn eine Herausforderung gemeistert ist, erhalten die Spielenden Farbchips, mit denen die eigene Palette nach den eigenen Vorlieben angepasst werden kann.

Schafft man es nicht an die Spitze, muss man wieder von vorne Anfangen – echte Roguelite-Mechanik eben. Die bis dahin eingesammelten Farbchips werden in die spielinterne Währung umgewandelt, mit der man dauerhafte Verbesserungen erwerben kann.

Wie Nintendo angibt, sollen sowohl Profis als auch Anfänger an dieser Erweiterung von Splatoon 3 ihre Freude haben.

Frühlingsstimmung bei Splatoon 3

Am 1. März beginnt in Splatoon 3 die Blütensaison. Diese hält unter anderem die neuen Arenen La Ola Airport und Krawallhalla (Salmon Run-Arena) für euch bereit. Hinzu kommen außerdem neue Varianten von Pluviatoren und Dopplern, sowie neue Gegenstände, wie den Feierkracher. Dazu erfahrt ihr mehr im Trailer.

Nintendo ist zur Zeit nicht nur an Gaming-Projekten wie Splatoon 3 beschäftigt. Die japanische Spieleschmiede untersucht gerade genauer den Fall Palworld, um mögliche Urheberrechtsverletzungen anzuklagen. Dazu lest ihr hier mehr.

