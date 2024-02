Zusammen mit Team Ninja hat Sony einen neuen Trailer zu Rise of the Ronin veröffentlicht. Während der letzte Trailer die einzelnen Fraktionen zum Thema hatte, dreht sich diesmal alles um die Spielwelt und Aktivitäten im kommenden Playstation5-Titels.

Der Trailer nimmt uns an der Hand und führt uns an verschiedene Orte der detailreichen Spielwelt Japans zur Bakumatsu-Zeit, zum Beispiel Edo, Kyoto oder Yokohama. Wir reiten durch die Landschaften, erklimmen Berge oder erheben uns in die Lüfte. Auch das Kampfsystem mit diversen Waffen wie Schwert und Bogen wird nebenbei vorgestellt.

Rise of the Ronin ist das kommende Adventure von dem gefeierten Entwicklerstudio Team Ninja. Das Studio hatte im letzten Jahr mit Wo Long: Fallen Dynasty einen Abstecher nach China gemacht. Nun kehrt man mit dem kommenden Titel ins Reich der aufgehenden Sonne zurück.

Das Action Adventure setzt in der sogenannten „Bakumatsu“-Zeit ein. Diese ist vom Aufeinandertreffen von West und Ost geprägt, welches das Ende des japanischen Shogunats einläutet. In dieser Zeit von Revolution, Chaos und Angst schlüpft ihr in die Rolle eines Ronin. Der herrenlose Samurai entschließt sich dazu, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Dabei merkt er nicht, dass seine Handlungen die Geschichte Japans verändern können.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März für 79,99 Euro exklusiv für die Playstation 5.