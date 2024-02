Survival-Fans dürfen sich freuen, denn die Vollversion von Sons of the Forest ist endlich da. Nach einem Jahr im Early Access bei Steam hat das Spiel von Endnight Games nun den großen Patch 1.0 erhalten, der zahlreiche Verbesserungen und neue Inhalte mit sich bringt. Seit dem Start im Early Access im Februar 2023 konnte Sons of the Forest bereits über zwei Millionen Verkäufe verzeichnen. Nun, zwölf Monate später, ist das Spiel bereit, seine endgültige Form anzunehmen und Spieler in ein noch intensiveres Überlebensabenteuer zu entführen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Neue Inhalte und Verbesserungen für ein intensiveres Spielerlebnis

Das Update 1.0 für Sons of the Forest erweitert die Story des Spiels mit neuen Entscheidungsmöglichkeiten und Zwischensequenzen. Ein besonderes Highlight ist die Rückkehr von Timmy aus dem ersten Teil von The Forest. Der nun als vollwertiger NPC im Spiel integriert ist. Darüber hinaus erwarten die Spieler neue Mutanten, ein Krankheitssystem, das auf den Verzehr von ungefiltertem Wasser reagiert. Außerdem zahlreiche neue Höhlen und Wege, die erkundet werden können. Das mysteriöse Artefakt, das im Spiel eine wichtige Rolle spielt, kann nun vollständig zusammengesetzt werden. Dabei sind die genauen Auswirkungen noch unklar. Zusätzlich wurde ein Creative-Mode eingeführt, der es den Spielern ermöglicht, sämtliche Items im Inventar zu haben und Gebäude sofort zu platzieren. Um diesen Modus freizuschalten, muss jedoch die Kampagne durchgespielt werden.

Ausblick auf die Zukunft von Sons of the Forest

Obwohl die Vollversion von Sons of the Forest nun veröffentlicht ist, bleibt die Zukunft des Spiels noch offen. Es ist jedoch sicher, dass das Spiel weiterhin Updates erhalten wird, um das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Während Sons of the Forest seinen Weg in die finale Version gefunden hat, befindet sich Konkurrent Palworld noch im Early Access, hat jedoch bereits konkrete Pläne für zukünftige Updates. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich beide Spiele in der Survival-Gaming-Szene behaupten werden.