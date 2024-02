Bisher hatte Pocketpair lediglich die Verkaufszahlen von Palworld auf Steam enthüllt. Doch kürzlich sind auch die Zahlen für die Xbox aufgetaucht. Diese zeigen ebenfalls, auf was für einer Erfolgswelle der Titel reitet.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Pocketpair

Wer aktuell in der Gaming-Community unterwegs ist, kommt zwangsläufig an Palworld vorbei. Vor dem Hype-Titel gibt es aktuell einfach kein Entrinnen. Trotz der Kontroverse um die grafische Nähe zu Pokémon, konnte das Game von Pocketpair eine gewaltige Fan-Gemeinde hinter sich vereinen. Wie große diese letztendlich ist, zeigt das Entwicklerstudio in einem neuen Tweet.

So sollen sich seit dem Launch am 19. Januar 19 Millionen Spielende den Titel heruntergeladen haben. Davon sollen 12 Millionen auf Steam und 7 Millionen im Xbox Game Pass zugegriffen haben.

Nachdem Pocketpair selbst in den letzte Wochen regelmäßig die Steam-Verkaufszahlen enthüllt hatte, meldete sich nun auch Xbox zu Wort. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet, hat Palworld den erfolgreichsten Launch eines Third Party-Spiels in der Geschichte des Xbox Game Pass hingelegt. Darüber hinaus sollen an einem Tag 3 Millionen Spielende in-Game aktiv gewesen sein.

Wie aus einem mit Pocketpair-CEO Takuro Mizobe hervorgeht, ist das Entwicklerteam selbst von diesem gewaltigen Hype überrascht. So erklärt er gegenüber Xbox:

Die Reaktion der Fans war überwältigend, und es ist einfach fantastisch zu sehen, wie Millionen von Menschen weltweit Palworld genießen. Für uns und Palworld geht es gerade erst los. Das Feedback aus der Game-Preview-Phase hilft uns, die Spielerfahrung auf verschiedenen Plattformen fortlaufend zu verbessern.

Wohlgemerkt, Palworld befindet sich noch immer im Early Access. Dementsprechend arbeitet Pocketpair stetig weiter an neuen Features, wie der Implementierung von PvP-Gameplay. Außerdem teilt der Entwickler auf Twitter regelmäßig die durchgeführten Bugfixes und Updates. Wir sind gespannt, was die Zukunft für das Survival-Game bereit hält und werden euch dementsprechend informieren.