Das legendäre Strategiespiel „Age of Empires“ wird bald in einer mobilen Version für Handys erscheinen. Die TiMi Studio Group und World’s Edge, das Entwicklerteam hinter der Age of Empires-Reihe, arbeiten gemeinsam an diesem Projekt. Auf dem „Age of Empires: New Year, New Age“-Showcase wurden erste Details zu „Age of Empires Mobile“ bekannt gegeben. Spieler können sich bereits im App Store und bei Google Play für Tests vorabregistrieren. Diese neue Version des beliebten Spiels verspricht ein aufregendes Spielerlebnis und wird die Fans auf der ganzen Welt begeistern.

Neue Details und Features

Das Mobile-Spiel „Age of Empires“ bietet eine Vielzahl von Funktionen, die den Charme der Original-PC-Reihe einfangen. Schnelle Kämpfe, Basenaufbau und Echtzeit-Strategieelemente gehören ebenso dazu wie fesselnde Multiplayer-Action. Ein besonderes Highlight ist das neue Belagerungsschlacht-Gameplay, das internationale Spieler zusammenbringt und für spannende Wettkämpfe sorgt. Spieler können historische oder mythologische Anführer wie König Artus, Jeanne d’Arc und Julius Cäsar rekrutieren und ihre Talente in PvP- und PvE-Kämpfen ausspielen.

Die Entwickler und ihre Vision

Die Zusammenarbeit zwischen TiMi und World’s Edge verspricht ein erstklassiges Spielerlebnis. TiMi, bekannt für AAA-Titel wie „Call of Duty Mobile“ und „Pokemon Unite“, bringt ihre Erfahrung im Bereich mobiler Spiele ein. Gemeinsam mit World’s Edge möchten sie „Age of Empires Mobile“ zu einem herausragenden Spiel machen, das den Geist des Originals einfängt. Brayden Fan, General Manager der TiMi Studio Group, betont die Bedeutung des Spiels für die Mobile-Gaming-Community und verspricht ein aufregendes Erlebnis für Spieler auf der ganzen Welt.

Ein neues Kapitel für Age of Empires

„Age of Empires Mobile“ verspricht, die Faszination des Originalspiels auf mobile Geräte zu bringen. Mit spannenden Features, fesselnder Action und einer Vielzahl historischer Anführer wird das Spiel die Fans begeistern. Die Zusammenarbeit zwischen TiMi und World’s Edge verspricht ein hochwertiges Spielerlebnis, das die Tradition der legendären „Age of Empires“-Reihe fortführt und gleichzeitig neue Maßstäbe im Bereich mobiler Spiele setzt.