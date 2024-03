Der Survival-Hit Enshrouded hat sich gemeinsam mit Streamer Rubius einen besonderen Wettbewerb für die Community einfallen lassen. Wer sein architektonisches Meisterwerk teilt, kann eine Chance auf bis zu 15.000 Euro erhalten.

Auch wenn der Hype um Enshrouded allmählich abzuklingen scheint, tummeln sich noch immer über tausende Spielende täglich in dem Survival-Adventure. Nun hat sich Entwickler Keen Games eine besondere Herausforderung für diese treue Community einfallen lassen. Gemeinsam mit dem Content Creator Rubius hält man nämlich einen Bauwettbewerb mit dem Titel „Architects of Wonder“ ab, zu dem ein Preisgeldpool von stolzen 30.000 Euro gehört.

Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, muss auf Twitter bzw. X ein Bild von einem Enshrouded-Gebäude hochladen und unter #EnshroudedAoW teilen. Der Wettbewerb hat bereits am 1. März begonnen und hält noch bis zum 7. März um 20 Uhr an. Sämtliche Teilnahmebedingungen und weitere Details könnt ihr euch im entsprechenden Dokument durchlesen.

Nach der Auswertung wird der stolze Preisgeldpool wie folgt unter den Gewinnern aufgeteilt:

1. Platz: 15.000 Euro

2. Platz: 7.500 Euro

3. Platz: 2.500 Euro

4. Platz: 10x 500 Euro

Enshrouded ist am 24. Januar diesen Jahres in den Steam Early Access gestartet und konnte kurz nach Release über 160.000 gleichzeitig Spielende verzeichnen. Bis zum 20. Februar konnten sogar über 2 Millionen Käufe bestätigt werden.

Seitdem gehen zwar die Spielerzahlen zurück. Doch dass sich noch immer über 40.000 Spielende einen Weg durch den Nebel bahnen, spricht für einen längerfristigen Erfolg des Spiels.

Die letzten Patchnotes zum Game sind in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Ihr könnt sie euch auf der Store-Seite durchlesen.