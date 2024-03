Mit dem Beginn des Märzmonats bringt der Xbox Game Pass wieder frischen Wind für Spieler auf verschiedenen Plattformen. Microsoft erweitert das Abo um sieben abwechslungsreiche Titel, die in den kommenden zwei Wochen verfügbar sein werden. Doch gleichzeitig müssen sich Gamer von drei Spielen verabschieden, die den Xbox Game Pass verlassen werden. Es bleibt also nicht viel Zeit, um diesen Titeln noch eine Chance zu geben, bevor sie aus dem Angebot verschwinden.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Neue Spiele für den März: Vielfalt im Xbox Game Pass

Die Neuzugänge für den März bieten eine bunte Mischung an Genres und Spielwelten. Spieler können sich auf Titel wie „Warhammer 40.000: Boltgun“, „PAW Patrol World“ und „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ freuen. Besonders hervorstechen dürften jedoch Spiele wie „Control Ultimate Edition“ und „No More Heroes 3“. Letzteres verspricht actiongeladene Abenteuer, während „Control“ mit seiner packenden Story und einzigartigen Spielmechanik überzeugt. Fans des gelben Nickelodeon-Schwamms können sich ebenfalls auf ein Wiedersehen freuen, denn „SpongeBob SquarePants“ kehrt zurück. Zudem gibt es mit „Lightyear Frontier“ ein neues Cozy Game, in dem Spieler ihre eigene Farm mit einem Mech errichten und bewirtschaften können. Doch das ist nur die erste Welle an Neuzugängen, denn gegen Mitte des Monats werden weitere Spiele angekündigt, darunter auch das mit Spannung erwartete „Diablo 4“.

Abschied von drei Spielen: Verlassen den Xbox Game Pass im März

Neben den Neuzugängen verlassen auch drei Titel den Xbox Game Pass. Ab dem 15. März werden „Hardspace: Shipbreaker“, „Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered“ und „Shredders“ nicht mehr über das Abo verfügbar sein. Spieler, die Interesse an diesen Spielen haben, sollten sich also beeilen, um sie noch zu spielen, oder erwägen, die Vollversion separat zu erwerben. Zusätzlich zu den neuen Angeboten des Xbox Game Pass bietet auch PlayStation Plus im März spannende Spiele wie „Sifu“ und „F1 23“ für Abonnenten an.