Bandai Namco Europe gibt einen aufregenden Einblick in das Gameplay des kommenden Action-Adventures Unknown 9: Awakening. Entwickelt von Reflector Entertainment, wird das Spiel im Sommer 2024 für verschiedene Plattformen, darunter PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (via Steam), verfügbar sein. Unknown 9: Awakening bietet den Spielern eine fesselnde Third-Person-Perspektive und entführt sie in eine packende Geschichte um die Hauptfigur Haroona.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Haroona, eine Quaestor mit der außergewöhnlichen Fähigkeit, sich in den geheimnisvollen „Bruch“ zu begeben, steht im Mittelpunkt von Unknown 9: Awakening. Dieser Bruch ist eine mysteriöse Dimension, die unsere Welt überlappt, und Haroona lernt, diese Verbindung zu nutzen, um die Kräfte des Bruchs zu beherrschen. Doch sie wird zum Ziel der „Aufsteiger“, einer abtrünnigen Gruppe der Leap Year Society, die den Bruch für ihre eigenen Zwecke nutzen will, um die Geschichte der Menschheit zu verändern.

Ein fesselndes Abenteuer mit unbekannten Dimensionen

In Unknown 9: Awakening schlüpfen die Spieler in die Rolle von Haroona und begeben sich auf eine epische Reise rund um die Welt, um vergangene Fehler zu korrigieren. Dabei haben sie die Freiheit, ihren eigenen Spielstil zu entwickeln, sei es durch den Einsatz von Schattensprüngen, dem Ausweichen von Angriffen oder dem geschickten Einsatz von Energieattacken. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen den Verlauf der Geschichte und lassen sie in eine lebendige Welt eintauchen, die voller Geheimnisse und Gefahren steckt.

„Unknown 9: Awakening bietet eine spannende Reise in eine lebendige Welt“, sagt Christophe Rossignol, Creative Director bei Reflector Entertainment. „Wir sind begeistert, erstmals Gameplay zeigen zu können, und freuen uns darauf, in Zukunft mehr über dieses faszinierende Abenteuer zu enthüllen.“ Mit der talentierten Schauspielerin Anya Chalotra in der Rolle der Haroona verspricht das Spiel, starke weibliche Charaktere zum Leben zu erwecken und die Spieler in eine fesselnde Geschichte zu entführen.