Zum diesjährigen MAR10 Day hat Nintendo eine große Ankündigung über die Sozialen Medien gemacht. In zwei Jahren soll die Fortsetzung des Super Mario Bros. Films im Kino erscheinen.

Der im letzten Frühjahr veröffentlichte Super Mario Bros. Film war in mehrerlei Hinsicht ein Erfolg gewesen. So konnte er nicht nur Fans weltweit begeistern. Er stellte auch am Premierwochenende gleich zwei Rekorde ein. Die genauen Zahlen haben wir hier für euch.

Dementsprechend stellte sich nicht die Frage, ob eine Fortsetzung erscheinen werde, sondern vielmehr wann dies der Fall sein werde.

Darauf gab der Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto am gestrigen MAR10 Day eine Antwort. Wie er in einer Videobotschaft und in Textform bekannt gab, arbeite man derzeit mit Illumantion an der Fortsetzung des Super Mario Bros. Films. Schon jetzt plane man eine Veröffentlichung für den 3. April 2026 in den USA sowie anderen Ländern und Territorien. Da der erste Teil zeitgleich in den USA und Deutschland erschienen war, könnten wir uns also auch bei Teil 2 über einen entsprechend frühen Kinostart freuen.

„Wir werden Sie mit weiteren Informationen versorgen, sobald wir so weit sind. Auch dieses Mal arbeiten Illumination und Nintendo zusammen. Wir möchten Marios Welt erweitern und es wird eine fröhliche und witzige Geschichte. Wir hoffen, Sie freuen sich darauf!“, beendet Miyamoto seine Ankündigung.

Wenn es in den kommenden Monaten weitere Informationen zur Fortsetzung gibt, werden wir euch entsprechend auf dem Laufenden halten. Weitere Einblicke zum Super Mario Bros. Film findet ihr in der folgenden Übersicht.